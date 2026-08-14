Shriram Properties gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shriram Properties hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shriram Properties ein EPS von 1,21 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 2,71 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at