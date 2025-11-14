Shriram Properties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shriram Properties lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Shriram Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,65 Prozent auf 2,29 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at