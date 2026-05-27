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27.05.2026 06:31:29
Shriram Properties vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shriram Properties hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 4,60 INR gegenüber 2,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,02 Prozent auf 6,63 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 5,91 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 4,53 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 13,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 8,55 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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