Shristi Infrastructure Development: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shristi Infrastructure Development veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -2,340 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 57,42 Prozent auf 68,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at