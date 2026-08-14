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14.08.2026 06:31:29
Shristi Infrastructure Development hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shristi Infrastructure Development hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,58 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,080 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 61,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 80,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 210,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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