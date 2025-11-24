SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B legte Quartalsergebnis vor

SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B präsentierte in der am 21.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,88 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at