24.11.2025 06:31:29
SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B legte Quartalsergebnis vor
SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B präsentierte in der am 21.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,88 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
