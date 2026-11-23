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23.11.2026 06:31:29
SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,69 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,880 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,01 Prozent zurück. Hier wurden 0,6 Millionen SEK gegenüber 1,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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