SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B äußerte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,69 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,880 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 54,01 Prozent zurück. Hier wurden 0,6 Millionen SEK gegenüber 1,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at