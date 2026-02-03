SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,29 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,490 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 59,65 Prozent zurück. Hier wurden 0,7 Millionen SEK gegenüber 1,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,320 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,670 SEK je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SHT Smart High-Tech Aktiebolag Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 6,22 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,76 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -7,99 Prozent verringert.

