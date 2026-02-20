|
20.02.2026 06:31:28
Shuaiba Industrial Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shuaiba Industrial Company hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,51 Prozent auf 3,5 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,1 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,010 KWD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 13,32 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,24 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.