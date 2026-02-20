Shuaiba Industrial Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shuaiba Industrial Company hat am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,51 Prozent auf 3,5 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,1 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,010 KWD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 13,32 Millionen KWD – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,24 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

