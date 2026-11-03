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03.11.2026 06:31:28
Shuangliang Eco-Energy Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shuangliang Eco-Energy Systems hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shuangliang Eco-Energy Systems 0,030 CNY je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 1,66 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shuangliang Eco-Energy Systems 1,69 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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