Shubhra Leasing Finance And Investment Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shubhra Leasing Finance And Investment Company hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,79 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Shubhra Leasing Finance And Investment Company mit einem Umsatz von insgesamt 633,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 131,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at