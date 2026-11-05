Shubhra Leasing Finance And Investment Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shubhra Leasing Finance And Investment Company hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 INR gegenüber -0,690 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 271,2 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 140,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shubhra Leasing Finance And Investment Company einen Umsatz von 112,8 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at