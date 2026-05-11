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11.05.2026 06:31:29
SHUEI YOBIKO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SHUEI YOBIKO lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,80 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 2,88 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,88 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,45 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 44,42 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,72 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 10,69 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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