SHUEI YOBIKO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SHUEI YOBIKO hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54,29 JPY. Im Vorjahresviertel waren 48,80 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,95 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHUEI YOBIKO einen Umsatz von 2,94 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at