Shuhua Sports A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shuhua Sports A ließ sich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shuhua Sports A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shuhua Sports A 558,4 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 513,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,220 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shuhua Sports A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,220 CNY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 10,62 Prozent auf 1,56 Milliarden CNY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at