Shuhua Sports A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shuhua Sports A hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,030 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 439,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at