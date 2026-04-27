Shuhua Sports A präsentierte Quartalsergebnisse

Shuhua Sports A hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im letzten Jahr hatte Shuhua Sports A einen Gewinn von 0,020 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 349,3 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at