25.05.2026 06:31:29

Shukra Jewellery: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shukra Jewellery stellte am 23.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,52 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shukra Jewellery -0,060 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,5 Millionen INR – ein Plus von 21,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shukra Jewellery 25,1 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Shukra Jewellery hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,200 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,72 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 50,58 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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