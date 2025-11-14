Shukra Jewellery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shukra Jewellery hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 INR gegenüber 0,280 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,8 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at