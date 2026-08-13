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13.08.2026 06:31:29
Shukra Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shukra Pharmaceuticals hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 0,30 INR gegenüber 0,020 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 235,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shukra Pharmaceuticals 53,9 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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