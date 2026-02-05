Shukra Pharmaceuticals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shukra Pharmaceuticals lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shukra Pharmaceuticals 0,070 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shukra Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 269,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 391,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 105,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at