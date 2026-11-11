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11.11.2026 06:31:29
ShunSin Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ShunSin Technology präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 TWD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,76 Prozent auf 2,19 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,70 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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