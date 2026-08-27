ShunSin Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ShunSin Technology hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,73 TWD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ShunSin Technology -0,590 TWD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,02 Milliarden TWD – ein Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ShunSin Technology 1,79 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at