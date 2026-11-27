Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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27.11.2026 06:00:04
Shutdowns: the expensive limitations of the renewables surge
Brazil has witnessed an impressive build-out of solar and wind power, but a mismatch between electricity supply and demand and inadequate infrastructure have led to a rising number of incidents of production being suspendedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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