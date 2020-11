Shutterstock bringt neue kreative Erweiterung auf den Markt - Shutterstock Studios™

Das neue End-to-End-Angebot an kundenspezifischen kreativen Produkten bietet datengesteuerte Inhaltsstrategien und umfassende Produktionsdienstleistungen, um das Storytelling von Marken zu lokalisieren und zu verstärken

NEW YORK, 19. November 2020 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), gab heute den offiziellen Start der mit Spannung erwarteten Shutterstock-Studios zusammen mit der Einstellung ihres neuen Head of Global Production, Aiden Darné, bekannt. Diese neue kreative Abteilung erweitert das Angebot von Shutterstock durch die Bereitstellung maßgeschneiderter, qualitativ hochwertiger Inhalte in Verbindung mit Produktionswerkzeugen und Dienstleistungen in großem Maßstab. Shutterstock Studios bietet kundenspezifische End-to-End-Kreativdienste, die datengesteuerte Inhaltsstrategie, umfassende Produktion, Marken-Storytelling und Verstärkung für die einflussreichsten Marken von heute bieten.

Shutterstock Studios bietet eine einzigartige Mischung aus Lösungen, gepaart mit der menschlichen Note engagierter, erstklassiger Fotografen, Kameraleute, Produzenten und Regisseure, die partnerschaftliche Dienstleistungen anbieten, einschließlich Marken-Storytelling, komplette Produktionsdienstleistungen, kreative Ideenfindung, Storyboarding, Drehbuchschreiben, Buchung von Talenten, Influencer-Management und Postproduktion - jede einzelne Lösung wird auf außergewöhnliche Weise bereitgestellt und auf die Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten. Unter Nutzung unseres Netzwerks von über 1 Million Beitragenden weltweit in über 100 Ländern ist das Studio darauf spezialisiert, kulturelle Nuancen und Ästhetiken einzufangen, die die jeweiligen Märkte mit Kunstfertigkeit und Authentizität ansprechen.

„Der Start der Shutterstock Studios ist ein Meilenstein für unser Unternehmen. Durch unser talentiertes globales Netzwerk von Fotografen, Kameraleuten und Mitwirkenden, die einen unendlichen Katalog von Premium-Inhalten anbieten, sind wir in der Lage, dieses globale Produktionsstudio aufzubauen und unsere Dienstleistungen zu erweitern", erklärte Jamie Elden, CRO von Shutterstock. „Unter der Leitung unseres neuen Head of Global Production, Aiden Darné, freuen wir uns darauf, innovative Inhalte für all unsere geschätzten Partner, Marken, Agenturen und die Unterhaltungsindustrie zu schaffen."

Als Head of global Production wird Aiden die globale Produktion und Strategie der Shutterstock Studios beaufsichtigen. Zuletzt war Aiden Senior Vice President of Production bei der Vice Media Group, wo er das Studio für kommerzielle und redaktionelle Produktionen in ganz Nordamerika leitete. Aiden gründete das interne Markenproduktionsstudio bei VICE Media und war Teil der Führungsgruppe, die das TV-Netzwerk VICELAND ins Leben rief. Vor seiner Zeit bei VICE war Aiden Vice President of Production bei Viacom, wo er das Ostküsten-Produktionsteam der Viacom Digital Studios leitete, einem Studio, das für die Produktion digitaler Originale für MTV, Comedy Central, Nickelodeon, BET und Paramount Network verantwortlich war. Aiden bringt einen reichen Erfahrungsschatz bei der Erstellung überzeugender Inhalte für einige der heute führenden Programme, Marken und mehr mit.

„Ich freue mich, bei Shutterstock in einer so aufregenden Zeit für das Unternehmen einzusteigen, da es heute mehr denn je eine enorme Nachfrage nach einer globalen Produktionsinfrastruktur gibt, die durch eine hyperlokale Sichtweise untermauert wird", erklärte Aiden Darné, Head of global Production der Shutterstock Studios. „Shutterstock Studios ist einzigartig positioniert, um auf diesem Markt mit seinem riesigen und variierenden globalen Netzwerk von Mitwirkenden und Kreativen erfolgreich zu sein. Es hat eine glänzende Zukunft, und ich fühle mich geehrt, dass ich dazu beitragen kann, das beste Produktionsangebot von Shutterstock in seiner Klasse auszubauen."

Shutterstock Studios ist stolz darauf, seinen ständig wachsenden Zugang zu mehr als 1M+ Schöpfern von Filmemachern, SFX, kommerziellen Regisseuren, Produzenten und Musikern zu teilen.

Um mehr über Shutterstock Studios zu erfahren, besuchen Sie: https://www.shutterstock.com/business/studios

