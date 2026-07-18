Shutterstock Aktie
WKN DE: A1J51N / ISIN: US8256901005
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18.07.2026 10:00:00
Shutterstock-CEO nach geplatztem Getty-Deal weg - Fotonews der Woche 29/2026
Shutterstock-Chef Hennessy tritt zurück – Wochen nach dem Scheitern der milliardenschweren Fusion mit Getty Images.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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