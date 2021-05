Shutterstock Editorial kooperiert mit A+E Networks® für den Vertrieb des A+E Networks® Footage-Archivs

Im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung wird A+E Networks® ein wichtiger Partner für die Sammlung und Produktion von Bildmaterial, das nur bei Shutterstock Editorial erhältlich ist.

NEW YORK, 5. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, und A+E Networks®, ein globales Unternehmen für plattformübergreifende Inhalte, kündigte heute eine exklusive Partnerschaft für redaktionelles Archivmaterial an, um The A+E Networks®Archive zu repräsentieren, die einige der populärsten und kulturell relevantesten Marken in den Medien beinhalten, darunter The HISTORY® Channel, A&E®, Lifetime® und mehr.

Das A+E Networks Footage Archive bietet unvergleichlichen Zugang zu einer konkurrenzlosen Schlüsselsammlung. Von atemberaubenden Naturaufnahmen über ikonische Militär- und Kriegsnachstellungen bis hin zu neu auf den Markt gebrachten, vorab freigegebenen Assets für kommerzielle Projekte - dieses bemerkenswerte Materialarchiv bietet Produzenten, Verlegern und Dokumentarfilmern vielfältige Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Diese exklusive Sammlung von Archivmaterial wird Teil von Shutterstock Editorial Video sein, das im Oktober 2020 eingeführt wurde. Mit Zugriff auf über 300.000 Clips bietet Editorial Video qualitativ hochwertige Videoinhalte mit erstklassigen Live- und Archivclips aus den Bereichen Nachrichten, Unterhaltung, Mode und UGC.

„Shutterstock befindet sich in einer aufregenden Phase der Transformation, als vertrauenswürdiger Kreativ- und Vertriebspartner für Marken, Agenturen, Produktionsfirmen und Medien weltweit", sagt Candice Murray, VP of Editorial bei Shutterstock. „Das Archiv von A+E Networks® ist eine außergewöhnliche Kuration von Bildern, Filmmaterial, B-Roll und CGI-Inhalten, und wir sind begeistert, diese einzigartige Sammlung für visuelles Storytelling zu präsentieren, die das Publikum weltweit fesseln und ansprechen wird."

„Als eines der innovativsten Storytelling-Unternehmen der Welt spricht A+E Networks® mit seinem Portfolio an Medienmarken, darunter The HISTORY® Channel, A&E® und Lifetime®, ein weltweites Publikum über mehrere Plattformen an", sagte Mark Garner, Executive Vice President of Global Content Sales and Business Development, A+E Networks®. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Shutterstock, einer leistungsstarken Kreativplattform mit enormer globaler Reichweite. Noch nie zuvor haben wir einen derartigen Zugang zu unserem Archiv, einer der einzigartigsten Filmbibliotheken überhaupt, ermöglicht."

Besuchen Sie Editorial Video um auf Das A+E Networks® Archiv zuzugreifen.

INFORMATIONEN ZU SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektoren, Illustrationen, Videos und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,7 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 370 Millionen Bilder und mehr als 21 Millionen Videoclips verfügbar.

Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Bigstock, ein wertorientiertes Aktienmedienangebot; Shutterstock Studios, ein Komplettangebot für kreative Inhalte; Offset, eine hochwertige Bildersammlung; PremiumBeat, eine kuratierte lizenzfreie Musikbibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien der Welt; Amper Music, eine Musikplattform auf Grundlage künstlicher Intelligenz; und TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte.

Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.

Informationen zu A+E NETWORKS®