Shutterstock gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shutterstock hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 250,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 260,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at