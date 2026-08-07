Shutterstock präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shutterstock präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -4,25 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 221,8 Millionen USD, gegenüber 267,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,93 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at