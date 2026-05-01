Shutterstock verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shutterstock stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 17,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at