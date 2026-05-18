Shuttle Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shuttle Pharmaceuticals präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Shuttle Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at