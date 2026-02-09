Shyam Century Ferrous gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shyam Century Ferrous lud am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Umsatzseitig standen 8,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 97,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shyam Century Ferrous 326,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at