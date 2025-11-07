Shyam Century Ferrous: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shyam Century Ferrous ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shyam Century Ferrous die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,04 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shyam Century Ferrous noch ein Gewinn pro Aktie von -0,110 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shyam Century Ferrous in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 77,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 72,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 317,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at