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25.05.2026 06:31:29
Shyam Century Ferrous: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Shyam Century Ferrous hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 INR, nach -0,210 INR im Vorjahresvergleich.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,430 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,440 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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