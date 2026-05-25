Shyam Century Ferrous: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shyam Century Ferrous hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 INR, nach -0,210 INR im Vorjahresvergleich.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,430 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,440 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at