Shyam Metalics and Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shyam Metalics and Energy hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 9,36 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shyam Metalics and Energy 7,76 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,34 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,57 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at