Shyam Metalics and Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shyam Metalics and Energy veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,20 INR. Im Vorjahresviertel hatte Shyam Metalics and Energy 7,92 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52,40 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shyam Metalics and Energy einen Umsatz von 41,39 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 38,10 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 32,70 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shyam Metalics and Energy 185,52 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,85 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 151,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at