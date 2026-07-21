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21.07.2026 06:31:29
Shyam Metalics and Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shyam Metalics and Energy hat am 20.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,60 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shyam Metalics and Energy ein EPS von 10,45 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 54,55 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,19 Milliarden INR in den Büchern standen.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 11,39 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 54,78 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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