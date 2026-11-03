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03.11.2026 06:31:28
Shyam Metalics and Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shyam Metalics and Energy hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 18,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shyam Metalics and Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 59,60 Milliarden INR im Vergleich zu 44,57 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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