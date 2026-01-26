26.01.2026 06:31:29

Shyam Metalics and Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shyam Metalics and Energy lud am 24.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 7,10 INR. Im Vorjahresquartal hatte Shyam Metalics and Energy ebenfalls ein EPS von 7,10 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 44,21 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 37,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

