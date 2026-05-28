Shyam Telecom: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shyam Telecom hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,500 INR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,440 INR gegenüber -1,640 INR im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at