10.02.2026 06:31:29
Shyama Infosys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shyama Infosys hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurden 0,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shyama Infosys 0,020 INR je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,03 Prozent auf 0,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
