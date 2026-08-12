Shyama Infosys mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shyama Infosys hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 0,8 Millionen INR gegenüber 0,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at