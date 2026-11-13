Shyama Infosys stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shyama Infosys hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,02 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shyama Infosys 0,050 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,8 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at