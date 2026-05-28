Shyama Infosys veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shyama Infosys präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,46 Prozent auf 0,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,110 INR gegenüber 0,010 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 2,79 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,47 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at