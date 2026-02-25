25.02.2026 06:31:29

SI-BONE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SI-BONE präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

SI-BONE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SI-BONE einen Umsatz von 49,0 Millionen USD eingefahren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahr hatte SI-BONE ein Ergebnis je Aktie von -0,750 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 200,93 Millionen USD, während im Vorjahr 167,18 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

