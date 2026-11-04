SI-BONE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SI-BONE veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at