SI-BONE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SI-BONE hat am 01.03.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,430 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat SI-BONE im vergangenen Quartal 25,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SI-BONE 22,1 Millionen USD umsetzen können.

SI-BONE vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,710 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,500 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 90,15 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 73,39 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Verlust von 1,663 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 89,60 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at