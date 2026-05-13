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13.05.2026 06:31:29
SI-BONE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SI-BONE hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
SI-BONE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SI-BONE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52,6 Millionen USD im Vergleich zu 47,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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