SI-BONE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SI-BONE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,140 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,0 Millionen USD – ein Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SI-BONE 48,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at