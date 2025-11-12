SI-BONE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SI-BONE hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,62 Prozent auf 48,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at